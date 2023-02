Meurtre de Maxime Roget en 2020 à Momignies: «Je m’excuse auprès de la famille de Maxime, je n’y crois toujours pas et je ne pourrai jamais me le pardonner», déclare l’accusé Sébastien Gotiaux, qui ne se souvient de rien

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dès son entrée dans la salle, Sébastien Gotiaux a eu un regard en direction de sa famille présente dans le public de la cour d’assises de Mons. Cette semaine, son avenir sera scellé par le jury composé de sept hommes et cinq femmes. Le trentenaire de Momignies est accusé du meurtre de Maxime Roget (32 ans) et de tentative de meurtre sur quatre policiers de la zone Botha dans la nuit du 3 au 4 mai 2020 à Beauwelz.

Dès le début de l’audience de ce lundi, Me Berger, qui défend Sandrine et Cyril Roget, le frère et la sœur de la victime, s’est constitué partie civile pour Fanny Roget, la seconde sœur de Maxime Roget.

L’audience de ce lundi s’est ouverte par la lecture de l’acte d’accusation. Pendant un peu moins d’une heure, l’avocat général Pierre Hustin en a fait une lecture complète, rappelant ainsi les faits de cette nuit de mai 2020. À l’écoute, Sébastien Gotiaux est resté impassible, le regard dans le vide.