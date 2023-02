Les témoins d’une bagarre à Liège décident de s’en prendre à l’un des protagonistes

Ce dimanche, plusieurs personnes ont été impliquées dans une bagarre, rue Léopold à Liège. Deux personnes – Sandra et David – se trouvaient près d’un café et se disputaient avec un certain Youssef. Tout ce petit monde était visiblement sous l’influence de la boisson. Youssef s’est alors rendu compte que Sandra sortait son téléphone. Il lui a arraché des mains, pensant qu’elle risquait d’appeler des amis en renfort.

C’est alors que deux autres personnes sont venues se mêler de la rixe. Thibault et son frère, mineur d’âge, se trouvaient à un arrêt de bus lorsqu’ils ont vu la dispute. Ils ont décidé d’intervenir en frappant David…