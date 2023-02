Rob, un Belge, n’en croit pas ses yeux lorsqu’il reçoit sa facture d’énergie: «Je consomme très peu, mais on me demande 4.211 euros»

Célibataire en appartement, Rob ne consomme pas beaucoup d’énergie. Néanmoins, sa facture indique le contraire. S’il devrait payer 328 euros par mois pour sa consommation, Luminus lui demande bien plus. « Je consomme très peu d’énergie, mais je dois payer 4 211 euros de plus pour le gaz », déclare-t-il à nos confrères du Nieuwsblad.

Malgré plusieurs tentatives pour régler la situation, Rob a reçu des rappels de paiement et une lettre de recouvrement. « J’ai déposé une plainte auprès du service de médiation, mais on me dit que cela peut prendre des semaines avant d’avoir une réponse », indique-t-il.