Fontaine-l’Evêque: faux policier, faux patron d’entreprise, faux footballeur professionnel, Julien a beaucoup de mal à maîtriser ses nerfs

Le 28 juin 2020, Julien est arrêté par la police à Montigny-le-Tilleul : il vient de jeter un déchet par la vitre de sa voiture. Il n’apprécie pas et se montre d’emblée agressif et hautain avec les policiers. « Il leur a dit qu’il était policier, qu’il allait revenir avec son uniforme, que son père était quelqu’un de haut placé et que ça allait barder pour eux. Il les a traités de bâtards et de connards… », précise le substitut Camille Garcez. Julien est en aveux : « C’est vrai que j’étais énervé, j’ai ouvert ma portière brutalement et j’ai touché un des policiers. Et après, je les ai insultés, je n’aurais pas dû. »