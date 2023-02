Le Bright Festival illumine Bruxelles mais aussi un tram de la Stib, tout en rose

Le Bright Festival s’invite cette année dans trois quartiers de la capitale : le quartier royal, le quartier européen et le quartier Lehon, à Schaerbeek. Du jeudi 16 au dimanche 19 février, de 19 h à 23 h, le festival proposera trois parcours, présentant plus d’une vingtaine d’installations artistiques originales. L’Art nouveau sera mis à l'honneur et plusieurs musées proposeront une programmation pour compléter ces quatre soirées.

Le festival ne sera pas le seul à illuminer Bruxelles. Durant les quatre jours du festival, un tram illuminé de rose, spécialement éclairé aux couleurs du festival des lumières, circulera toute la journée sur les lignes 92 et 93, qui desservent plusieurs lieux sur les parcours du festival. De quoi déjà se plonger dans l’ambiance en se rendant au Bright Festival.