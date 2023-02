Le président du MR Georges-Louis Bouchez star de «Forces spéciales: qui ose gagne», la nouvelle téléréalité flamande de VTM!

« Isolés du monde extérieur, ils sont défiés sans arrêt au Maroc par quatre anciens opérateurs des forces spéciales pour repousser leurs limites. Peu importe qu’ils soient célèbres ou non : les recrues sont dépouillées de leur vraie personnalité. La condition physique n’est que le début, le véritable test est celui de la résilience et du caractère. Les forces spéciales ne sont pas les plus fortes ou les plus rapides. C’est une question d’attitude et de mentalité », souligne VTM dans sa présentation du jeu éliminatoire. Avec cette question en toile de fond : « Voudrais-je cette personne à côté de moi dans une mission secrète ? »