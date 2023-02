Un individu arrêté après avoir volé cinq canettes de Coca dans une boulangerie de Huy

Ce dimanche vers 17h30, la patrouille de sécurisation de la police de Huy a été avertie qu’un vol avait été commis à la boulangerie « Saveur du Pain », rue des Brasseurs à Huy.

L’employé du commerce a expliqué qu’un individu est entré et a pris cinq canettes de Coca. Il n’avait pas d’argent et a montré un objet qui pourrait être un couteau avant de prendre la fuite avec son « butin ». Il s’est rendu dans un café voisin où il a été interpellé dans les toilettes. Les policiers lui ont demandé les raisons du vol, : l’homme, né en 1955, a répondu qu’il avait soif. Il souffre de troubles psychotiques et n’avait pas de pièce d’identité.