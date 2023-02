Un nouveau record pour Thibaut Courtois: le Diable rouge dépasse Daniel Van Buyten et Thomas Vermaelen

Pas de Thibaut Courtois (aine), ni d’Eden Hazard (genou) sur la feuille de match de la Coupe du monde des clubs remportée par le Real Madrid, ce samedi face aux Saoudiens d’Al-Hilal (5-3). Pour autant, le gardien, lui, était bien à Rabat (Maroc) pour fêter le centième titre de l’histoire de son club (voir en page 27) et son seizième personnel à l’étranger. Le Diable ne figurait pas dans le groupe des 23 en demi-finale, ni en finale mais était bien repris dans la présélection de 32 et a donc eu droit à sa médaille après le triomphe merengue. Breloque qu’il est venu chercher avec sa compagne Michelle et ses enfants Adriana et Nicolas, avant de poser fièrement avec le trophée.

Avec désormais un deuxième Mondial des clubs, en plus de trois Liga, deux Premier League, une Ligue des champions, une Europa League, deux Supercoupes d’Europe, une Coupe d’Espagne, une Coupe d’Angleterre, une Coupe de la Ligue anglaise et deux Supercoupes d’Espagne, Courtois est le Belge le plus titré à l’étranger. Le keeper, qui a aussi un titre de champion de Belgique ainsi qu’une Coupe avec Genk, a dépassé Daniel Van Buyten et Thomas Vermaelen (15). Eden Hazard est à 14, Vincent Kompany et Kevin De Bruyne 13.