On dénombre presque un mort par mois sur les passages à niveau en 2022 en Belgique

En revanche, le bilan est plus lourd avec presque un mort par mois en moyenne (11) contre 9 en 2021, chiffre le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge Infrabel, qui a insisté lundi lors d’une conférence de presse pour que les usagers respectent le code de la route aux abords des passages à niveau. Les 32 accidents qui se sont produits l’année dernière ont fait deux blessés graves et 11 morts. Parmi ces derniers, sept étaient des piétons. Il s’agit du plus haut chiffre depuis 2018.

Les automobilistes, les jeunes et les riverains sont les plus impliqués dans les accidents, a indiqué Infrabel. Sur les 32 accidents survenus l’an dernier, 24 ont impliqué un véhicule routier et causé 4 décès. 80 % des accidents ont impliqué des riverains « qui font moins attention comme ils empruntent cet itinéraire très fréquemment ».

En 2022, 349 accidents et incidents ont engendré une moyenne de 1h47 de retard par jour sur le réseau ferroviaire belge contre 311 incidents en 2021, ayant alors engendré une moyenne de 1h18 de retards quotidiens.

En 2022, 22 accidents se sont produits en Flandre (5 morts et un blessé grave), 9 accidents en Wallonie (5 morts et un blessé grave) et un accident à Bruxelles (un mort).