Les travaux démarrent pour remettre en état le musée des Beaux-Arts, à Verviers

« Au mois de novembre 2022, le Collège présentait à la presse la note de synthèse qu’il avait arrêtée pour doter Verviers d’une ligne claire d’action en matière culturelle et touristique. Ce plan s’est doté d’un horizon – 2030 – et s’est construit autour des mots rationalisation, efficience, économie d’échelle et modernité. En synthèse, il s’agissait d’arrêter, une fois pour toutes, un cap devenu plus essentiel encore depuis les inondations de juillet 2021, puis de décliner, progressivement, les mesures d’opérationnalisation permettant de l’atteindre, sans changer sans cesse de direction. », rappelle Jean-François Chefneux, échevin en charge de la Culture à Verviers, dans un communiqué.

Concernant les musées de Verviers, le collège avait confirmé sa décision d’avancer le plus rapidement possible sur le dossier Biolley, et d’y regrouper, à l’horizon 2027/2028 et au cœur d’un musée moderne, l’ensemble de ses implantations actuelles, à l’exception de ses réserves, qui s’installeront dans l’actuel musée des Beaux-Arts, rue Renier. « Le collège avait donc décidé de réaliser les travaux de remise en état « post-inondations » du musée des Beaux-Arts avec cette finalité en tête, afin de ne pas gaspiller le moindre euro, tout en permettant d’envisager une certaine réouverture au public avant la fin 2023. Il s’agissait aussi de pouvoir conserver nos collections dans des conditions correctes » témoigne l’échevin.