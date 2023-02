Une nouvelle formation inédite au Campus de Francorchamps: les futurs contrôleurs de l’Autosécurité en sortent

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les mécaniciens automobiles représentent un métier en pénurie. Et dans le lot, on englobe les contrôleurs des stations du contrôle technique. Un manque qui a amené l’Autosécurité, le Forem et Technifutur, au campus de Francorchamps, à unir leurs forces et compétences pour former et recruter du personnel destiné aux stations. Une première.