Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky fait état d’une situation «compliquée» au nord de Bakhmout

« Les Russes continuent de bombarder constamment les localités voisines », a-t-elle indiqué lundi. Cette annonce fait suite à la prise d’une localité dans la zone revendiquée par le groupe russe Wagner dimanche.

« La situation près de Soledar est compliquée. Le village de Paraskoviïvka fait face à des bombardements et à des assauts intenses », a indiqué la présidence dans son rapport quotidien. Soledar, ville prise par les Russes en janvier, est située au nord de Bakhmout. Les Russes et les Ukrainiens tentent de la conquérir depuis l’été au prix de lourdes pertes dans les deux camps et de grandes destructions. La localité de Paraskoviïvka est la suivante sur la route descendant vers Bakhmout, à proximité immédiate de celle de Krasna Gora dont la capture a été revendiquée dimanche par le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine. Les hommes de ce dernier sont en première ligne dans cette bataille.