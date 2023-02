Ivana Knoll, la «fan la plus sexy de la Coupe du monde», inondée de demandes pour créer une page OnlyFans: l’ex-Miss Croatie répond!

L’ex-Miss Croatie Ivana Knoll, également élue « fan la plus sexy de la Coupe du monde », a tenu à répondre aux centaines de demandes concernant un éventuel compte OnlyFans. En effet, la femme aux 3,5 millions d’abonnés sur Instagram, a fermement exprimé son intention de ne pas s’inscrire sur le site de contenus pour adultes.

« À propos d’OnlyFans, je me souviens que pendant la Coupe du monde, j’ai reçu environ dix appels par jour, et peut-être 20 messages concernant l’ouverture d’un OnlyFans », explique-t-elle à TMZ. « Je ne juge pas, je ne suis tout simplement pas ce genre de personne. Ce n’est pas pour moi. J’ai essayé d’expliquer que ce n’est pas toujours une question d’argent, je me soucie de ma réputation », a-t-elle conclu.