Frayeur à Thisnes (P3A): Karim Ghafghaf a sauvé son coach Pierre Longueville, victime d’un malaise: «J’ai mis mes jambières dans sa bouche...»

Les Thisnois ont eu beaucoup de mal à fermer l’œil cette nuit. Les images de Pierre Longueville, inconscient après un malaise, sont encore dans toutes les mémoires et il faudra un bon moment pour qu’elles disparaissent. Ce lundi matin, Karim Ghafghaf est encore sous le choc. « Je n’ai pas dormi, depuis cinq heures du matin je discute avec Pierre par WhatsApp. Il attend ses résultats mais va mieux », rassure le héros du jour. « Il faut faire une stèle en hommage à Karim, c’est incroyable ce qu’il a fait. J’étais tellement paniqué que je suis reste cloué sur place devant Pierre, je n’ai pas bougé alors que j’aurais dû intervenir aussi. Karim a sauté sur Pierre et a eu tous les gestes parfaits. On ne le remerciera jamais assez », nous glissait ce dimanche soir Medhy Nossin, un président en pleurs au téléphone.