Le siège d’ORES à Gosselies bloqué par une action du personnel des métiers techniques, qui réclame une revalorisation salariale

« Depuis plusieurs années déjà, les métiers techniques de l’opérateur des réseaux gaz et électricité de Wallonie ne sont plus reconnus à leur juste valeur », dénonce Christian Jacobs, le président du secteur énergie pour la CNE. Et les négociations pour leur revalorisation, en cours depuis des mois, font du sur place.

Excédé, le personnel a donc décidé de passer à l’action en bloquant, depuis ce lundi matin 7h, le siège d’ORES, implanté à l’Aéropôle de Gosselies.