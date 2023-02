Alain Miraux, commerçant et élu MR, quitte la présidence de Dour Centre-Ville: «C’est un énième coup bas»

« Suite aux pressions du bourgmestre Carlo Di Antonio, j’ai dû quitter la présidence, un mandat réalisé bénévolement et sans casquette politique ». Alain Miraux siégeait pour la partie privée de l’ASBL et non à titre de son poste d’élu communal. Son retrait obligé n’a « aucun sens selon nous. Il ne siégeait pas pour le MR, c’est un dommage collatéral des déconvenues récentes », précise encore Pierre Carton.

« Je n’ai reçu aucun appel et on m’a prié de faire un pas de côté. Carlo Di Antonio ne m’a pas laissé le choix, puisque selon lui, je devrais sinon assumer les conséquences. Qu’est-ce que veulent dire ces menaces ?» se questionne-t-il. Pour Pierre Carton, les subsides communaux seraient clairement menacés et donc l’emploi : « L’ASBL engage six personnes en CDI, des personnes qui plus que jamais ont besoin de leur travail. J’espère que le PS a à cœur de sauvegarder leurs emplois ».

Une saga sans fin

C’est le président de l’Union Socialiste Communale (USC), Gauthier Debrue, qui devient président de l’ASBL Dour Centre-Ville.