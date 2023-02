«Elle m’a mordu mon zizi, il me manque un bout»: cette scène improbable dans «Appel d’urgence» sur RTL-TVI fait plier de rire les internautes (vidéo)

Ce dimanche soir, les téléspectateurs de RTL-TVI ont eu droit à une scène plutôt inattendue dans « Appel d’urgence ».

Un homme, a passé un appel pour expliquer qu’il avait un « gros gros souci » : « J’ai eu un rapport avec ma compagne, et elle m’a mordu mon zizi. Je saigne abondamment et il me manque un morceau. Elle l’a pris avec. » Face à cette confidence surprenante, la collaboratrice du dispatching a gardé son sérieux. Et ce n’était pas simple…