Ecolo et Groen demandent plus de logements mais en préservant les zones naturelles comme le site Josaphat

Les deux présidentes bruxelloises des Verts tant francophones que néerlandophones ont décidé de monter au créneau pour préserver la friche Josaphat alors qu’il est question de la mise en place d’un PAD et d’y construire des logements. Pour les deux écologistes, il faut pouvoir préserver les espaces verts existants et densifier les quartiers qui sont déjà bétonnés. « Certains veulent faire croire qu’à Bruxelles, on n’a pas d’autres choix que de bétonner nos espaces verts pour créer du logement. C’est faux. Josaphat en est un bon exemple : construire des centaines de logements de qualité, accessibles aux Bruxellois, et préserver la nature, c’est possible ! Il suffit de construire et de densifier là où le sol est déjà bétonné. Et nous devons être beaucoup plus volontaristes sur les deux aspects. Il faut de l’imagination et le courage de faire mieux pour affronter ensemble la crise sociale et la crise environnementale. Et ce, pour permettre aux Bruxellois de vivre dignement dans un logement de qualité et un cadre de vie sain », avance Rajae Maouane, co-présidente d’Ecolo.

Rajae Maouane et Nadia Naji soulignent que le gouvernement bruxellois (PS, Ecolo-Groen, Défi, Open VLD, One Brussels) construit de nouveaux logements à un rythme record. « Grâce au travail de la Secrétaire d’État au Logement, Nawal Ben Hamou, et au soutien d’Ecolo-Groen, la pénurie de logements est combattue efficacement. Le feu vert a été donné pour des logements dans de grands projets à la gare de l’Ouest, Heyvaert, Delta-Herrmann Debroux, U Square… Au total, il y a au moins 1200 logements autorisables dans ces périmètres, et pas moins de la moitié pour du logement public. Au-delà de ces zones stratégiques, entre 2019 et 2021, plus de 3000 logements publics ont été réceptionnés, dont la moitié issue d’achats clé sur porte. Et beaucoup d’autres encore sont en chantier (environ 1000). Nous devons absolument continuer sur cette voie, mais pas au détriment du peu de nature qui nous reste. »

La friche Josaphat, avec son énorme valeur biologique, symbolise le modèle Ecolo-Groen : préserver et renforcer les derniers précieux espaces verts en ne plaçant les logements que dans la zone déjà bâtie. Depuis quelques années, ce quartier est devenu un lieu symbolique pour les associations et collectifs citoyens qui s’opposent au bétonnage des espaces naturels de la ville.Ecolo-Groen demande que toute la partie ouest de la friche soit affectée en zone de nature et d’espace vert protégé.

« Un autre modèle est possible, plus logique et plus durable. Nous voulons construire les logements dont Bruxelles a besoin sur les zones déjà bâties et renforcer la nature en ville pour l’offrir à tous les Bruxellois. Ce sera bon pour le portefeuille des Bruxellois, bon pour le climat et bon pour la santé mentale des Bruxellois qui auront plus d’espaces verts accessibles dans leur quartier. Et c’est le modèle que partagent les citoyens Ils l’ont dit massivement lors des enquêtes publiques et ils ont mis des projets crédibles sur la table pour la friche Josaphat. Asseyons-nous ensemble pour les regarder », conclut Nadia Naji, co-présidente de Groen.