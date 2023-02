Un passager refuse d’échanger son siège avec un couple de personnes âgées, car il a payé un supplément pour pouvoir s’y asseoir: «Un vol de 12-13 heures, ce n’est pas une blague, il n’y a pas à céder»

« J’ai vu quelques messages liés aux sièges d’avion, alors je me suis dit que j’allais raconter mon histoire », indique-t-il sur Reddit. « Il y a quelques années, ma compagne et moi avons planifié un voyage de trois mois autour du monde. Notre premier vol était de Nouvelle-Zélande à Los Angeles, soit 12-13 heures », poursuit-il, e expliquant avoir payé l’équivalent de 57 euros pour un siège avec plus d’espace pour les jambes.

En voulant rejoindre son siège au moment de l’embarquement, le passager trouve un couple assis sur son siège. « Je leur montre mon billet et mon numéro de siège et je pointe mon nom sur l’écran. Ils me demandent ensuite de m’asseoir sur leurs sièges qui se trouvaient dix rangées plus loin, sans espace pour les jambes. »