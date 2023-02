Un nouveau pop-up store de recrutement pour la Défense dévoilé au Docks à Bruxelles

«Les personnes qui ne connaissent pas la Défense ne vont peut-être pas s’orienter vers une journée portes ouvertes. Par contre, quand elles circulent dans la galerie, elles peuvent éventuellement venir poser quelques questions et c’est à ce moment-là qu’on peut leur faire découvrir les possibilités qu’offre la Défense», explique Alain Mertens, directeur adjoint du centre d’information de Bruxelles.

La Défense a dévoilé un nouveau pop-up store lundi dans le centre commercial Docks, à Bruxelles, a constaté sur place l’agence Belga. Ouvert du 13 février au 11 mars, il s’inscrit dans la campagne de recrutement de l’armée et cherche à viser un public jeune.

La Défense précise que 2.500 postes pour le personnel militaire sont vacants cette année dont 300 officiers, 950 sous-officiers, 1.250 soldats et marins. En 2022, 6.382 jeunes ont postulé pour une fonction à la Défense, une augmentation de 12% par rapport à 2020. C’est 25% de plus pour les francophones et une diminution de 3% chez les néerlandophones.