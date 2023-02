La Ville de Bruxelles souhaite mettre en place une consigne sur les bouteilles en plastique

Ce lundi, le conseil communal de la Ville de Bruxelles votera une motion réclamant que la Ville rejoigne l’Alliance pour la Consigne. « Nous confirmons notre volonté de voir disparaître les cannettes et les bouteilles en plastique qui polluent nos rues. C’est important que la capitale du pays s’inscrive dans ce mouvement pour inciter les trois Régions du pays à légiférer au plus vite pour mettre en place une consigne sur les bouteilles en plastique et les cannettes», expliquent les conseillers communaux Bianca Debaets et Didier Wauters (CD&V– Les Engagés) à l’initiative d’une première proposition de motion qui allait dans le même sens.

« Les cannettes et les bouteilles en PET (plastique) jetées dans la nature provoquent des effets dévastateurs sur la faune et la flore. Selon une étude, 95% des oiseaux de la Région de la mer du Nord ont du plastique dans leur estomac. Une canette jetée dans la nature peut mettre jusqu’à 500 ans avant de disparaître. Il est fondamental d’instaurer au plus vite des solutions structurelles pour épargner notre environnement, pour le bien-être des Bruxellois et pour l’image de notre Ville. »