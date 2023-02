Un accident fait deux blessés à Dhuy, dont une dame enceinte

Un accident s’est déroulé ce lundi matin, peu avant 7 heures à Dhuy (Eghezée), rue des Six Frères, comme le relatent nos confrères de L’Avenir. Les faits se sont déroulés à la sortie d’un virage. Une collision n’a pu être évitée entre deux voitures, une Renault Scenic et une Suzuki. On ne connaît pas encore les circonstances et les causes exactes de l’accident. Malheureusement, deux personnes ont été blessées, dont une dame enceinte.

Une collision entre deux voitures. - MD Dépannage