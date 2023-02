La CSC montera aussi au créneau ce 14 février pour défendre l’indexation des salaires et le pouvoir d’achat

Dans le cadre de la campagne sur le pouvoir d’achat, une action de sensibilisation spécifique sur l’indexation automatique des salaires sera aussi menée ce 14 février par la CSC en Wallonie et à Bruxelles.

« Face aux pressions des employeurs, la CSC défend ce mécanisme qui protège les salariés et allocataires sociaux face à l’augmentation du coût de la vie », communique la CSC. « Il n’est pas question de remettre en cause l’indexation automatique des salaires, des pensions et des allocations (même en cas de discussion sur la loi de 96), et il faut garder l’énergie dans l’indice santé afin que l’indexation compense véritablement l’augmentation des coûts ! »