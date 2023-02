Séismes en Turquie et en Syrie: voici comment vous pouvez aider les victimes de la catastrophe

Dimanche, le Consortium 12-12 a lancé dimanche un appel à la solidarité afin de lever des fonds pour financer les activités des sept organisations membres qui organisent l’aide d’urgence aux sinistrés : Caritas International, la Croix-Rouge de Belgique, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam Belgique, Plan International Belgique et UNICEF Belgique.

Les sauveteurs ont miraculeusement extrait de nouveaux survivants des décombres dans le sud de la Turquie. Ces sauvetages sont inespérés car ils sont intervenus bien au-delà de la période cruciale des 72 heures après la catastrophe qui a frappé les deux pays. Au cours de la nuit de dimanche à lundi, sept personnes ont été dégagées vivantes en Turquie, selon la presse, dont un enfant de trois ans à Kahramanmaras et une femme de 60 ans à Besni. Une autre, de 40 ans, a aussi été sauvée au bout de 170 heures à Gaziantep.

« Nos équipes, partenaires et infrastructures ont été durement touchées par les séismes », indique Michel Genet, directeur de Médecins du Monde. « Les équipes ont été fortement choquées suite à la découverte du corps sans vie de la mère de l’un d’entre eux », précise le travailleur humanitaire. « À ce jour, toutes les équipes disponibles sont redéployées sur place pour essayer de répondre au mieux aux besoins immédiats et les plus urgents, tandis que nous évaluons en même la meilleure intervention à opérer sur place compte tenu de nos spécificités », dit-il.