Un joueur de Getafe fait son coming out sur les réseaux sociaux: «Je ne veux plus me cacher» (vidéo)

Jakub Jankto, prêté par Getafe au Sparta Prague a fait son coming out sur les réseaux sociaux. Le joueur de 27 ans, passé l’Udinese et la Sampdoria, a publié une vidéo sur les réseaux dans laquelle il fait son coming out.

Et d’ajouter : « J’ai un travail que je fais du mieux que je peux, pendant des années, avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde, je veux vivre ma vie en toute liberté. Sans crainte. Sans préjudice. Sans violence. Mais avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher. »