Des syndicats de la FN Herstal critiquent l’attitude du président du comité d’audit: «Le déballage médiatique renforce l’instabilité»

Le fabricant d’armes vit un début d’année difficile après l’annonce d’un détournement de plus de 15 millions d’euros par un ex-employé. Trois de ses administrateurs ont été poussés vers la sortie par la Région wallonne, l’actionnaire unique du fabricant d’armes via l’outil économique et financier Wallonie Entreprendre (WE) : l’ex-CEO Philippe Claessens, le président Jean-Sébastien Belle (étiqueté PS) et le président du comité d’audit Laurent Levaux (étiqueté MR) qui a toutefois refusé de démissionner. Lire aussi Jean-Thomas Mayaka, agent de sportifs et d’artistes, détourne plus de 10 millions d’euros à la FN Herstal! Ce lundi, le journal L’Echo a également révélé que la FN Herstal avait perdu 23 millions d’euros à cause d’une trop faible couverture du taux de change euro-dollar.

Dans un communiqué, la FGTB Métal et le Setca indiquent avoir multiplié les avertissements sur la gestion auprès de la direction et du conseil d’administration ces dernières années mais déplorent n’avoir rencontré que « silence et indifférence ». Ils espèrent que la nouvelle direction fera désormais évoluer le modèle de gouvernance et l’orientation stratégique de la FN Herstal, notamment grâce à la mise en place de moyens de contrôles qui ont déjà permis de détecter des dérives. Ils dénoncent également le « déballage médiatique » du président du comité d’audit Laurent Levaux et se demandent si l’égo a pris le dessus sur l’intérêt général.