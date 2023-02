La FGTB dénonce la «stigmatisation du secteur de la défense» et espère que «toute la lumière sera faite» sur les détournements à la FN Herstal

Depuis plusieurs années déjà, le syndicat socialiste, tout puissant au sein de l’entreprise, a multiplié les avertissements concernant de multiples dysfonctionnements au sein de la FN Herstal. « Tant auprès de la direction que du conseil d’administration ou encore de la Région (actionnaire à 100 %, NDLR), déplorent la FGTB-Métal et le SETCa. Ces différents avertissements ont rencontré l’indifférence de la majorité de nos interlocuteurs. »

Jean-Thomas Mayaka

S’il déplore le fait de ne pas avoir été entendu depuis des années, le syndicat se réjouit que la nouvelle direction ait fait évoluer la gouvernance « via de nouveaux moyens de contrôles qui ont permis de détecter des dérives scandaleuses ». On parle bien sûr ici des détournements de l’ancien employé du service « achats », Jean-Thomas Mayaka. Ce dernier est accusé d’avoir détourné plus de 10 millions d’euros de l’entreprise. Un petit manège qui aurait débuté en 2014 et s’est poursuivi encore l’an dernier. Également agent de sportifs et d’artistes, l’intéressé est actuellement au Congo. L’entreprise a pour sa part déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction liégeois.