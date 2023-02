Procès des attentats à Bruxelles: la 10e semaine de procès débute avec les questions du ministère public aux enquêteurs

Organisant ses questions par accusé, le procureur fédéral Bernard Michel s’est d’abord intéressé au cas de Sofien Ayari. Ce dernier était soupçonné de radicalisation dans son pays d’origine, la Tunisie, au moment de quitter le pays pour la Syrie en décembre 2014, a indiqué la juge d’instruction Berta Bernardo-Mendez.

Puis, le procureur fédéral a demandé des précisions concernant Mohamed Abrini, et plus précisément sur le voyage de celui-ci en Syrie à l’été 2015. L’accusé déclare que son leitmotiv pour ce séjour était de se rendre sur la tombe de son frère cadet, décédé en Syrie quelques mois plus tôt.