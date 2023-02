A une semaine du carnaval, les coiffeurs Jérémy et Arthur enchaînent les «coupes barrette» : «un gille doit avoir la nuque impeccable»

Arthur et Jérémy, des coiffeurs fans de folklore (Jérémy est gille à La Louvière) - DR

Jérémy Duriau, 31 ans, connaît la musique : ce coiffeur pour hommes installé depuis 10 ans à Bois-d’Haine (Manage), est lui-même gille chez « Les Indépendants » à La Louvière. Avec son frère Arthur, il a en outre ouvert un second salon, JD Barber, route de Mons à Binche.

« L’idéal est de programmer sa coupe barrette quelques jours avant le carnaval. Chez certains, le cheveu repousse en effet très vite. Et chaque Gille souhaite avoir la nuque parfaitement propre pour se sentir au top, » nous explique Jérémy.

Le futur gille se rase la barbe. - Y. Astakhov IIM

« Je raccourcis la nuque en dégradé ainsi que les favoris. Aucun cheveu ne doit dépasser. Pas besoin de faire un test, en tant que Gille, j’ai l’oeil ».

Exit la barbe

Lors de son habillage, le roi du carnaval est en effet coiffé d’une « barrette » ajustée grâce à un mouchoir de cou (un carré de coton soigneusement plié, placé sous le cou et noué sur la tête pour maintenir la barrette).

La moustache est cependant tolérée. - B.

Les Gilles barbus viennent également se faire raser chez Jérémy et Arthur.

« Si la moustache, voire un léger bouc sont en général tolérés dans les sociétés, les barbes sont proscrites la plupart du temps. C’est en tout cas la règle au sein de ma société. Et donc, quelques jours avant le carnaval, on vient se faire enlever sa barbe d’un an ».

Hommage au regretté Gautier De Winter: ici, en 2007, alors que Mario, coiffeur à la route de Mons, lui fait sa «coupe barrette» - David Claes

L’occasion pour Jérémy de s’amuser un peu. « Entre gilles, on se connaît. Je leur dessine des moustaches à l’ancienne avant de tout raser. La veille, le Gille n’a plus qu’à se passer la tondeuse ou la lame de près une dernière fois ».