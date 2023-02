Procès aux assises du Brabant wallon: «C’est un garçon qui a beaucoup de qualités, mais l’alcool l’a perdu»

En décembre 2021, lorsque s’est produit le drame dans le studio que Pierre Cowet occupait à Nivelles, ce dernier semblait s’être repris en main concernant cette problématique. L’accusé, lui, consommait toujours de l’alcool et des stupéfiants. Et selon ses proches, Maxime Van De Woestyne pouvait se montrer agressif et violent lorsqu’il était sous influence.

Sa sœur a ainsi expliqué combien l’accusé, lorsqu’il est sobre, peut se montrer prévenant, serviable et gentil. Ce qui rejoint d’autres témoignages entendus au cours du procès. Les dons artistiques de l’intéressé, qui avait réussi un examen d’entrée aux Beaux-Arts de Liège avant de renoncer à suivre les cours, ont aussi été soulignés par plusieurs de ses proches. Mais son addiction à l’alcool a provoqué dans le passé divers problèmes. Quand il a bu, Maxime Van De Woestyne s’énerve et cela peut tourner à la violence.