Ouvrir mon quotidien numérique: les élèves du secondaire auront un accès gratuit à tout le contenu de Sudinfo.be!

L’opération « Ouvrir Mon Quotidien Numérique » est relancée. Elle permet aux classes inscrites de l’enseignement secondaire de bénéficier gratuitement, du lundi 20 mars au mercredi 19 avril 2023, d’un accès continu aux sites de tous les quotidiens francophones dans leur intégralité. Concrètement, vous pourrez accéder à l’intégralité de nos informations locales, régionales, nationales et internationales à l’image de nos abonnés. Mais avant, il vous faudra vous inscrire via le formulaire en ligne sur le site de la presse.be, au plus tard le 10 mars 2023. En dehors des écoles secondaires, l’opération est accessible aux personnes en charge d’activités d’éducation aux médias au sein d’autres institutions (CEFA, internats, bibliothèques, organisations de jeunesse…) et à leur public de jeunes en âge de fréquenter l’enseignement secondaire. Il est possible d’y prendre part parallèlement à une participation à l’opération Ouvrir Mon Quotidien Papier ou indépendamment de celle-ci.

« Ouvrir Mon Quotidien Numérique » existe en version papier depuis 2002 dans les écoles d’enseignement fondamental (5e et 6e primaires) et depuis 2006 dans les établissements secondaires. Les jeunes évoluant aujourd’hui dans un environnement de plus en plus numérique, il était devenu nécessaire de leur offrir ces accès aux sites de presse quotidienne afin de leur permettre de mieux décoder les contenus d’information en ligne. En effet, même si les médias papier ont encore tout leur sens, ces supports d’information sont sans doute plus éloignés de leur quotidien devenu très virtuel. La phase initiale de cette opération, en avril 2022, avait suscité l’enthousiasme : 132 enseignants (ou responsables d’activités) inscrits avec 396 classes pour un total de 7.476 jeunes participants.