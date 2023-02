Six jeunes sélectionnés pour la finale du tournoi d’éloquence à Spa

Depuis 1964 le Lions Club de Spa organise un tournoi d’éloquence destiné aux jeunes. Le tournoi a évidemment évolué au fil des années, s’est digitalisé notamment, mais le concept de base a peu changé. « L’activité du Tournoi couvre une période de 4 à 6 semaines représentant pour nos étudiants des étapes (sélections, demi-finale et finale) de plus en plus exigeantes. Pour les sélections, cette année, 48 candidats originaires de 15 écoles différentes étaient présents », indique le président du tournoi, Bernard Carton.

Ces jeunes ont eu la possibilité de s’exprimer dans l’amphithéâtre de la Haute Ecole de la Province de Liège à la Reid. « Notre jury a sélectionné 12 candidats pour la demi-finale qui s’est tenue dans la salle Jacques Stotzem à Dison le samedi 11 février 2023. »