Bonne nouvelle pour les fans de Disney, qui fête ses 100 ans avec un concert en Belgique!

Pour fêter ses 100 ans, Disney organise une tournée « exceptionnelle et grandiose » à travers l’Europe.

« Vous y retrouverez notamment les plus belles chansons de Cendrillon, Aladdin, la Petite Sirène, le Roi Lion, la Belle et la Bête, Mulan, Tarzan et tant d’autres… ainsi que celles des nouveaux incontournables Vaïana, la Reine des Neiges ou encore Encanto, sans oublier les musiques mythiques des univers Marvel, Pixar et Star Wars », annonce Disney dans un communiqué.