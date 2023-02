«C’est un joyau architectural»: Multi Bruxelles remporte le prix du «meilleur projet immobilier de 2022»

Jeudi soir, pour la cinquième fois, les « Meilleurs projets immobiliers belges » ont été récompensés. Il s’agit d’une initiative de la Real Estate Society, l’association des anciens étudiants de la section immobilier de l’Antwerp Management School (AMS). Les prix récompensent des projets de construction belges exceptionnels dans trois secteurs : l’immobilier (semi-)public, l’immobilier commercial et l’immobilier résidentiel. Au total, plus de 40 concepteurs de projets et architectes de tout le pays ont concouru pour monter sur la première marche du podium et remporter l’un des très convoités prix de l’immobilier belge.

Un jury professionnel composé de dix experts et personnalités éminentes, dont Erik Wieërs, le professeur Ann Verhetsel et maître architecte Bruxellois Kristiaan Borret, a dévoilé les trois projets lauréats situés à Bruxelles, Anvers et Dilbeek.

Innovation et durabilité « Avec la Real Estate Society, nous voulons encourager la recherche de la qualité et de la diversité dans le secteur immobilier », explique Frederik Lesire, MRE, président RES. Les projets qui y parviennent de manière exceptionnelle méritent un prix. Avec ces RES Awards, qui sont en quelque sorte les Oscars de l’immobilier belge, nous voulons mettre davantage en valeur et encourager cette poursuite inlassable de l’innovation et de la durabilité par de talentueux architectes, promoteurs et entreprises de construction. »

Dans la catégorie de l’immobilier commercial, c’est le projet « Multi » à Bruxelles qui remporte la médaille d’or. À deux pas de la place de Brouckère, un bâtiment délabré a été complètement rénové en un complexe de bureaux de pointe. La boîte noire de Bruxelles a été transformée en un ensemble transparent et accueillant en forme de H. Le bâtiment compte pas moins de 18 étages, peut accueillir 2.000 travailleurs et est complètement neutre en CO2. Des acteurs majeurs tels que Bpost et Total Energies s’y sont installés. Le réaménagement dans son ensemble est le fruit du génie du bureau d’architectes anversois « CONIX RDBM Architects » et du promoteur Immobel. Un « joyau architectural » « Le projet est l’exemple type de ce que nous appelons un ‘complexe de bureaux à la pointe de la technologie’ », souligne un membre du jury des RES Awards. « C’est un joyau architectural qui répond à tous les critères auxquels un bureau contemporain devrait satisfaire : des transports en commun à proximité, une localisation en ville et surtout une conception entièrement durable. Ainsi, le bâtiment se compose quasi exclusivement de matériaux recyclés. De plus, il transforme un environnement à l’abandon en un bâtiment qui contribue à la mise en valeur de la capitale. »