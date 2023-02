Assises de Namur: l’accusé Terry Hoyoux a dépouillé la victime Anita Lekeu de ses bijoux après l’avoir tuée, «j’ai serré pour qu’elle se taise»

Après la lecture de l’acte d’accusation par l’avocat général Schils, le président Olivier Warnon a procédé ce lundi à l’interrogatoire de l’accusé, né en 1996. Celui-ci a évoqué un lien fort avec sa grand-mère par alliance, Anita Lekeu, avec qui il avait toujours entretenu de bonnes relations et qu’il appelait «Mamy Anita». Affamé et après avoir dormi dans la rue plusieurs jours, l’accusé avoue avoir eu «l’idée répugnante» de voler celle qu’il considérait comme sa grand-mère, un acte «scandaleux», selon celui qui «ne voulait pas en arriver là».

Terry Hoyoux a évoqué le moment où il a tué sa grand-mère. «J’étais dans sa chambre. Elle m’a fait des reproches sur mes conditions de vie, sur les choix que j’ai pu faire. Je ne me souviens plus des propos exacts mais cela m’a mis en colère, j’ai un grand vide. Je n’avais jamais eu de problème avec elle et je ne suis pas violent à la base, mais c’était comme si quelque chose s’était emparé de moi. J’ai vu rouge et je ne me suis plus appartenu. J’ai serré, serré pour qu’elle se taise, mes mains étaient engourdies tellement je serrais.»

«Il y avait tellement de sang»

L’accusé a poursuivi: «J’ai totalement paniqué. Je suis honteux et je n’assumerai jamais le fait d’avoir fait le pire en allant chercher un couteau et en lui en infligeant plusieurs coups à la gorge. Elle était inconsciente au sol, j’étais à genoux. Rien ne peut justifier cela. Je me vois avec son sang sur les mains, il y avait tellement de sang. J’ai mis un linge sur son visage pour ne plus avoir cette vision d’horreur.»

Après avoir tué sa grand-mère et fait entrer son complice dans l’habitation, l’accusé est remonté à l’étage pour voler le collier et la bague de la victime. «Je ne sais pas ce qui m’est passé par la tête». Après avoir cambriolé la maison, Terry Hoyoux et son complice ont emprunté la E411. Ils ont effectué des achats dans une station-service avant de vendre leur butin dans un magasin de seconde main le lendemain, pour un montant de 450 euros. Ils ont mangé, logé plusieurs jours à l’hôtel et acheté 10 euros de cannabis. Émettant des soupçons, c’est la mère de l’accusé qui a appelé la police alors qu’il lui rendait visite, le 31 octobre. «J’ai gâché ma vie et la vie de tant de personnes, les répercussions sont horribles. Personne ne mérite ce que je lui ai fait.»

La cour d’assises de Liège avait prononcé à l’égard de l’accusé une peine de 25 ans de prison, tout en lui reconnaissant des circonstances atténuantes, à savoir l’absence d’antécédent judiciaire, son jeune âge, son parcours de vie et sa personnalité. Si la fourchette légale de peine pour un meurtre est comprise entre 20 et 30 ans, le fait de reconnaître des circonstances atténuantes ramène celle-ci à une fourchette de 15 à 20 ans. L’arrêt de condamnation de la cour d’assises de Liège a donc été cassé par la cour de cassation en octobre dernier, après un pourvoi du ministère public, deux semaines après le verdict.