Grosses tensions dans le vestiaire du PSG? Ça aurait chauffé entre Neymar et le directeur sportif Luis Campos après la défaite contre Monaco!

À quelques jours de son huitième de finale de Ligue des champions tant attendu, le PSG semble plus que jamais dans le doute. En grosses difficultés depuis plusieurs semaines, les Parisiens ne se sont pas rassurés ce samedi avec une défaite sur la pelouse de Monaco (3-1). Mais, plus inquiétant encore, les tensions semblent monter dans le vestiaire.

Même si les présences de Kylian Mbappé, un temps annoncé forfait, et de Lionel Messi dans le groupe pour affronter le Bayern ont de quoi rassurer les supporters, l’Équipe rapporte que le ton serait monté dans le vestiaire entre Neymar et le directeur sportif Luis Campos après la défaite contre Monaco. Le Brésilien, qui s’était déjà pris la tête avec Vitinha et Hugo Ekitiké à la fin de la rencontre, n’aurait pas apprécié les critiques de Campos, qui aurait reproché aux joueurs un manque d’agressivité.