Inauguration de trois nouveaux parkings pour vélos sécurisés à Saint-Gilles

La commune de Saint-Gilles deviendra la première commune bruxelloise en 2024 en termes d’offre de stationnement cycliste sécurisé, a annoncé Cycloparking ce lundi matin lors de l’inauguration de trois nouveaux parkings pour vélos dans des locaux appartenant à la Régie foncière de la commune. Les nouveaux parkings seront gérés par Cycloparking, le département cycliste de parking.brussels, à l’égal des deux parkings déjà existants et des boxes à vélo présents sur le territoire communal. Ils précèdent l’inauguration prévue cette année encore d’un parking de 15 vélos classiques et 2 vélos cargos - financé entièrement dans le cadre du Contrat de quartier- avec notamment la construction dans le cadre du réaménagement de la place Marie Janson.

« On néglige souvent l’aspect social dans l’accessibilité à toutes et tous à une mobilité alternative. Beaucoup de Saint-Gilloises et Saint-Gillois, contraints de laisser leur vélo dehors, subissent des dégradations ou le vol, et les coûts engendrés, pour un modeste deux roues classique, finissent par les faire renoncer à son utilisation. Ces boxes sécurisés sont donc une réponse efficace », commente Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles.

Aujourd’hui, ce sont déjà pas moins de 85 places de vélos en espaces fermés qui sont proposés dans cinq locaux situés à Saint-Gilles, en plus des 215 places proposées dans 43 boxes à vélos. Neuf boxes à vélos supplémentaires seront installés dans la commune en 2023.

Les cinq parkings sécurisés pour vélos ouverts aujourd’hui sont situés : chaussée de Waterloo (20 vélos classiques + 1 vélo cargo) ; rue du Danemark 15 (8 vélos classiques) ; rue Félix Dehasse 38 (2 vélos cargos), rue de Moscou (32 vélos classiques + 8 vélos cargos) et rue Saint-Bernard (12 vélos classiques + 2 vélos cargos) « Dans une commune dense comme Saint-Gilles, la mise en place de ces parkings pour vélos dans des garages « hors-voirie » constitue une véritable opportunité qui répond aux besoins des cyclistes toujours plus nombreux et permet également d’abriter les vélos cargos et les vélos long tails », ajoute Catherine Morenville (Ecolo).