Gaëtan Bartosz sollicité par de nombreux médias après l’attentat déjoué juste avant l’élection de Miss Belgique: «C’est parti comme une traînée de poudre»

Bien sûr, oui. On s’est posé beaucoup de questions avec Virginie (Virginie Claes, qui co-présentait la soirée), avec le bourgmestre de La Panne, avec le commissaire de police, avec toutes les équipes… on a mesuré les risques probables qu’il y ait d’autres personnes armées. Certains n’ont pas compris ma réaction après la soirée, mais je suis monté sur scène en me disant qu’il y avait quand même un faible pourcentage de chances qu’il y ait d’autres personnes armées.

Certaines Miss ont-elles eu peur de monter sur scène ?

Heureusement, je crois que les Miss ont été assez préservées. Elles n’avaient pas toutes leur téléphone. Elles ont été isolées, elles ont été rassurées par le comité.

L’histoire fait grand bruit. Des médias en dehors de la Belgique vous ont-ils appelé pour en parler ?

Oui. Plusieurs. C’est parti comme une traînée de poudre, des médias espagnols m’ont contacté. Je vais ce soir dans « Touche pas à mon poste ». On m’a appelé pour parler des faits, je vais me limiter à ça. Je n’ai pas envie d’extrapoler là-dessus parce qu’on a évité le pire. Je n’ai pas envie d’être considéré comme celui qui veut faire le buzz parce qu’il a animé un programme où il s’est passé ça. Je suis quelqu’un d’entier, j’accepte d’aller témoigner, ce n’est que de l’info.

C’est une première pour vous sur le plateau de « TPMP ». En dehors de la raison pour laquelle vous êtes invité, vous êtes « content » de vivre cette expérience ?

Je dois avouer que ça m’aurait fait plaisir dans un autre contexte. Oui je vais expliquer comment ça s’est passé parce qu’ils ont eu un traumatisme assez lourd avec le Bataclan. Ils veulent revenir là-dessus parce que ça aurait pu se transformer en scénario du Bataclan. À cinq minutes près, le gars rentrait et buttait tout le monde. J’aurais vraiment préféré y aller en mode divertissement, en mode je vais m’éclater et je vais rigoler. Là, ce n’est pas du tout le cas…

Vous n’auriez pas dit non à « TPMP » en tant que chroniqueur…

S’ils cherchent un jour, qui sait. Les opportunités professionnelles sont faites pour être saisies. Mais ce n’est pas du tout dans ce but-là que j’y vais. Je n’ai aucune ambition à ce niveau-là. J’ai déjà beaucoup de boulot en Belgique.

Vous serez de retour à la présentation de Miss Belgique en 2024 ?

Je pense que oui. De manière globale, ça s’est très bien passé. Je pense que le comité continuera à me faire confiance, et sudinfo aussi d’ailleurs. Ça devrait le faire. Je ne suis pas un grand traumatisé de ce qu’il s’est passé non plus. La vie continue, certains ont vécu bien plus graves. Le plus important à retenir, c’est que les autorités ont réussi à éviter un attentat. On a de la chance d’avoir tiré des leçons de ce qu’il s’est passé à Zaventem et à Maelbeek, je pense que ça a joué un rôle sur la réaction policière.

Que pensez-vous de la Miss élue, Emilie Vansteenkiste ?

C’était ma favorite !