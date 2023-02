Le défi «cicatrice» prend de l’ampleur sur Tiktok: voici pourquoi il inquiète

Les vidéos de jeunes qui se filment en train de se pincer les joues, les tempes ou le front entre les doigts jusqu’à arborer de grosses marques rouges, se multiplient sur le réseau social TikTok. Et comme ces vidéos suscitent de plus en plus de vues, les jeunes à se livrer à cette pratique et à se lancer ce défi sont de plus en plus nombreux.

Un cercle vicieux qui n’est pas sans risque pour ces adolescents, qui ont recours à des techniques parfois très limite pour afficher ces traces semblables à des cicatrices.