«Sur le front – pourquoi le train est-il tous les jours plus cher?»: quand le rail déraille… avec Hugo Clément sur France 5

On l’a tous constaté, des destinations proches à rejoindre en train sont souvent bien plus coûteuses qu’en prenant l’avion. De surcroît, le prix du transport ferroviaire ne cesse d’augmenter. Bref, rien n’est fait pour nous inciter à voyager plus écologiquement. Pourtant, on n’a plus le choix !

Frappé à la fois par le prix des billets mais aussi par les retards ou les suppressions de trains, le journaliste d’investigation Hugo Clément a mené l’enquête et présente de nombreuses séquences exceptionnelles. Citons une gare de fret fantôme en plein Paris. Elle est flambant neuve et devait éviter le passage de 40000 poids lourds chaque année. Depuis cinq ans, aucun train n’est jamais passé par là ! Autres inepties, les cailloux qui servent à construire les lignes de trains sont transportés… par camion ! Alors que les trains de nuit font leur retour partout en Europe, en France, il y a une pénurie de matériel roulant. La SNCF n’a d’autre choix que de rénover de vieilles voitures et, pour les remettre en état, elle a dû rappeler des cheminots à la retraite ! Depuis la loi climat, les vols courts sont-ils vraiment interdits ? Le journaliste constate que des lignes aussi courtes que Marseille-Lyon existent toujours !