Le Covid poursuit ses effets

Selon Car-Pass, qui gère les relevés de compteurs kilométriques de la flotte automobile en Belgique, les Belges ont parcouru en moyenne plus de kilomètres en 2022 qu’en 2021 : 16.589 km, soit une augmentation de 8%. Mais c’est toujours 7,5% de moins qu’en 2019, preuve que la crise du Covid a profondément et durablement modifié nos habitudes de déplacement.

Les voitures récentes roulent plus

Les différences sont moins prononcées dans le cas des véhicules utilitaires légers. Ils ont parcouru en moyenne 19.542 km l'an dernier, ce qui constitue un statu quo par rapport à 2020, et seulement 3 % de moins qu'en 2019. Autre constat : plus le véhicule est jeune, plus il est utilisé. Au cours de leur première année de vie, les voitures parcourent en moyenne 22.453 km, après 10 ans encore 12.726 km, et après 20 ans, seulement 8.153 km.