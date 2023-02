Séismes en Turquie et en Syrie: les difficultés pour acheminer l’aide en Syrie n’ont pas de lien avec les sanctions de l’UE selon la Commission

Ils sont prêts à fournir des tentes, couvertures, sacs de couchage, appareils de chauffage, vêtements chauds ou encore médicaments à la population syrienne dont les habitations ont été dévastées par les séismes d’il y a une semaine. Deux officiers de liaison du Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) doivent par ailleurs se rendre à Beyrouth lundi, pour soutenir depuis le Liban l’organisation de l’arrivée de l’aide européenne en Syrie. L’ERCC est le centre qui coordonne le mécanisme de protection civile de l’UE en faisant circuler l’information (demandes d’aide, offres d’aide, transport) entre institutions européennes et Etats membres ou participant au mécanisme, habituellement depuis Bruxelles.

L’arrivée de l’aide en Syrie, dans des territoires du nord-ouest contrôlés par des rebelles et auxquels le régime de Bachar al-Assad restreint l’accès, est justement l’un des points noirs de l’assistance internationale jusqu’ici. « Nous avons jusqu’ici laissé tomber la population du nord-ouest de la Syrie », admettait dimanche le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence des Nations Unies. Martin Griffiths était en déplacement à la frontière syro-turque, où un unique point de passage, celui de Bab al-Hawa, est ouvert à l’acheminement d’aide humanitaire depuis la Turquie voisine. La population « se sent, à juste titre, abandonnée. Elle cherche de l’aide internationale qui n’est pas arrivée », ajoutait via Twitter le Britannique, reconnaissant un « échec ».

Les porte-paroles de la Commission européenne ont une nouvelle fois rejeté avec force, lundi, l’hypothèse d’un lien entre sanctions internationales visant le régime syrien et manque tangible d’assistance à la population sur place, à la suite des séismes meurtriers. Depuis 2011, l’UE maintient des mesures restrictives contre des entreprises et personnalités syriennes accusées de profiter du conflit. Les sanctions empêchent aussi l’exportation vers la Syrie d’équipements et technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou permettant de surveiller ou intercepter les communications Internet ou téléphoniques.

« Les sanctions ont été introduites contre le régime de Bachar al-Assad, qui menait une guerre contre ses propres citoyens. N’intervertissons pas les causes et les conséquences », a réagi lundi Peter Stano, porte-parole de la Commission en charge des questions d’affaires étrangères. « Le fait qu’il y ait des problèmes pour que l’aide internationale parvienne aux citoyens syriens qui en ont besoin résulte de la situation de conflit qui reste irrésolue depuis 12 ans, à cause des positions du régime Assad ». « L’UE ne peut pas être accusée de ne pas en faire assez, elle est le plus gros donateur en soutien des citoyens depuis le début du conflit », ajoute-t-il, renvoyant vers les Etats membres la question d’une éventuelle adaptation du régime de sanctions.