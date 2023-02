Une pub anti-Tesla en plein Superbowl

Le Superbowl, c’est le plus important moment de télévision aux Etats-Unis. Un événement qui rassemble environ 30 millions de téléspectateurs devant leur télévision. Autant vous dire que les spots publicitaires diffusés à la mi-temps coûtent une véritable fortune ! Et figurez-vous que c’est le moment choisi par Dan O'Dowd et son groupe de défense the Dawn Project pour diffuser une publicité anti-Tesla, visant à faire interdire le système de conduite autonome de la marque.

30 secondes qui marquent les esprits

Pendant 30 secondes, le spot montre une Tesla fauchant des enfants sur la route, renversant des poussettes et commettant des tas d’infractions routières dangereuses. Ce n’est pas la première fois que The Dawn Project accuse Tesla de « marketing mensonger ». L’année dernière, ce groupe de pression s’était offert une pleine page du New York Times pour accuser la marque de « subir un dysfonctionnement critique toutes les huit minutes ».