Grosse frayeur pour cette cliente au Subway: «J’ai l’habitude d’examiner méticuleusement les emballages de nourriture mais…»

Kiera Gleed, une Écossaise de 24 ans, a dû appeler les urgences après avoir mangé un sandwich de chez Subway. « Je suis fortement allergique à tous les produits laitiers et au lactose, au blé, aux fruits de mer, aux noix, à l’avoine et à d’autres choses », explique-t-elle à Edinburgh Live. « J’ai l’habitude d’examiner méticuleusement les emballages de nourriture que moi et ma famille achetons, et je ne commande que très rarement ».

de videos

Pressée, la jeune femme a commandé un sandwich chez Subway mais sans vérifier les ingrédients. Sentant qu’elle commençait une allergie, avec des œdèmes et des éruptions cutanées, elle a directement contacté les urgences et a été rapidement prise en charge.