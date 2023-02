France 2 fait la fête à la chanson d’amour: notre top 10 des chansons d’amour

2.« Ne me quitte pas ». On aurait pu choisir « Quand on n’a que l’amour », mais « Ne me quitte pas », écrite par Brel après que sa maîtresse Suzanne Gabriello l’eut quitté, est tellement plus déchirante, par la puissance de son inspiration et la flamboyance de son texte, où Brel se met à nu, même s’il a toujours estimé que ce n’était pas une chanson d’amour… mais un hymne à la lâcheté des hommes.

4.« Still loving you ». Les groupes de hard rock ont composé quelques-uns des plus grands slows de tous les temps. Et ce morceau de Scorpions se situe dans le haut du panier. Une ballade de six minutes enivrante.

5.« J’ai encore rêvé d’elle ». Peut-on parler du slow ultime ? Si, aujourd’hui, en l’écoutant, la première image qui vient à l’esprit est le sketch des frères Taloche, la chanson du groupe Il était une fois doit sans conteste être à l’origine de nombreux couples qui se sont rencontrés dessus lors d’une soirée en discothèque.

6.« Always on my mind ». Si cette ballade a été interprétée à la base par Brenda Lee, c’est la version d’Elvis Presley, qui l’enregistre à l’époque où il est sur le point de divorcer de Priscilla, qui est entrée dans la postérité. Les paroles prennent d’un coup tout leur sens et n’en sont que plus touchantes.

7.« Je t’aime moi non plus ». Comment passer à côté de la chanson la plus sulfureuse de tous les temps ? Si c’est la version avec Jane Birkin qui a été commercialisée, le morceau fut à l’origine enregistré avec Brigitte Bardot, lorsque Gainsbourg était son amant. Elle lui avait demandé d’écrire pour elle la plus belle chanson d’amour jamais écrite. Il s’exécuta en l’espace d’une nuit. Mais BB le supplia ensuite de ne pas sortir le disque, son mari, Gunter Sachs, menaçant de poursuites en justice !

8.« I will always love you ». Ecrit et enregistré dans les années 70 par Dolly Parton, ce morceau n’a au départ connu qu’un succès modeste, avant de devenir enfin un hit planétaire lors de sa reprise en 1990 par Whitney Houston pour le film « Bodyguard ». La puissance vocale de la star décoiffe toujours autant 30 ans plus tard.

9.« L’hymne à l’amour ». « Le ciel bleu sur nous peut s’effondrer… » Dès les premières notes, on ne peut qu’être parcouru d’un frisson en écoutant Piaf interpréter cette chanson, qu’elle a écrite pour l’homme de sa vie, le boxeur Marcel Cerdan. Mais celui-ci meurt en 1949 dans un crash d’avion, alors qu’il part la retrouver à New York et qu’elle vient à peine de dévoiler le titre, ce qui rend son interprétation encore plus bouleversante.