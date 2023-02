Les grilles de Bel RTL et Contact vont encore subir des modifications: qu’est-ce qui attend les auditeurs? Avec l’arrivée de Frédéric Herbays à la tête des radios du groupe RTL, des changements sont à prévoir, à la rentrée prochaine mais également bien avant ! Frédéric Herbays fourmille d’idées! © Isopix

Par Frédéric Seront

Le 1er novembre dernier, Frédéric Herbays rentrait au bercail, après six années passées sur Nostalgie, où il avait mené la radio au sommet des audiences. Et c’est par la grande porte que l’ancien animateur a fait son retour, puisqu’il est désormais le directeur des radios du groupe RTL. Et il n’a pas tardé à apposer sa patte. Depuis janvier, les grilles du week-end de Bel RTL ont été chamboulées. Moins de blabla, plus de musique. « Quand on demande pourquoi les gens écoutent la radio, ils répondent la musique. Donc on en a encore plus. » Fini ainsi les émissions diffusées d’une traite le week-end. Des programmes comme « Les musiques de ma vie », « Les bons vivants » ou « Place royale », sont désormais disséminés sous forme de séquences plus courtes au fil de la journée. On notera aussi l’arrivée surprise de Marc Ysaye, tout juste retraité de la RTBF, le dimanche à 18 h. Lire aussi Marc Ysaye débarque dimanche sur Bel RTL avec une émission de deux heures pour faire redécouvrir le Classic Rock: «Pour ceux qui connaissent les morceaux mais qui ignorent les histoires qu’il y a derrière» Une chose est sûre, les modifications ne s’arrêteront pas là. C’est Frédéric Herbays en personne qui l’a conformé ce lundi 13 février à l’occasion de la journée mondiale de la radio. « Il y a beaucoup de changements en vue. Les radios doivent se réinventer. On essaye d’être tournés vers l’avenir. On imagine ce que sera la radio de demain, mais sans renier notre passé. C’est un défi passionnant. »

Fred Herbays s’active notamment à redéfinir le positionnement des deux radios du groupe. « Bel RTL, c’est la radio de référence qui informe et divertit les adultes de plus de 35 ans. L’objectif : stabiliser les audiences en 2023 et retrouver le Top 3 en 2024. Pour y arriver, on va innover, redéfinir le format généraliste. On garde les fondamentaux avec nos animateurs et des marqueurs forts comme « Les grosses têtes » et on va faire évoluer tout le reste. On doit bien sûr rester fort sur l’information. »

Concrètement, « le rendez-vous 7 h/9 h va évoluer et RTL info à 18 h aussi », confirme Emmanuel Mestdag, directeur des programmes de Bel RTL. Le mot d’ordre, c’est « divertir, informer, rassembler ». Des modifications auront déjà lieu dans les semaines à venir, « mais la grande évolution sera pour septembre. » Il y a aussi une nouvelle web radio : Classic Rock by Marc Ysaye.