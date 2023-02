Emma succombe à l’envie de faire des injections pour gonfler ses lèvres, avant de le regretter amèrement: «C’était très traumatisant»

Dans la vidéo, Emma a montré à quoi ressemblaient ses lèvres juste après son rendez-vous et a déclaré qu’elle « aimait leur apparence ». Mais les choses étaient sur le point d’empirer… Deux heures plus tard, ses lèvres ont commencé à gonfler et, après une courte sieste, son petit ami l’a réveillée en lui conseillant d’aller à l’hôpital car le gonflement s’était aggravé et son visage entier avait commencé à enfler.