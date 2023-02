«Quatre saisons chez Dior»: une femme à la tête de la célèbre maison de haute couture

C’est l’effervescence devant le musée Rodin, à Paris, où la maison de haute couture Dior s’apprête à présenter son défilé printemps 2017. Pour la première fois, une femme prend la direction artistique de la maison, l’Italienne Maria Grazia Chiuri, venue de chez Valentino. Un défilé qui célèbre aussi les 70 ans de la marque.

Le documentaire revient sur l’histoire de cette maison de luxe née quand, en 1947, un jeune couturier de 42 ans installe ses ateliers avenue Montaigne, à Paris. Il s’appelle Christian Dior et révolutionne le petit monde de la mode avec le New Look. L’homme meurt dix ans plus tard, d’autres couturiers vont alors lui succéder : Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano et le Belge Raf Simons.