Arnaud De Lie change son programme et s’alignera sur la course d’ouverture en Belgique

Arnaud De Lie (20 ans) s’offre un plaisir supplémentaire. Celui de prendre le départ du Circuit Het Nieuwsblad, course d’ouverture de la saison en Belgique prévue le samedi 25 février. Cette modification dans le programme du jeune Belge a été décidée «après une consultation» entre le coureur lui-même et l’encadrement de l’équipe Lotto-Dstny. Déjà victorieux à trois reprises en 2023 – le GP de la Communauté de Valence et deux étapes de l’Étoile de Bessèges–, le «Taureau de Lescheret» a fait le plein de confiance et a prouvé qu’il avait les épaules pour briller à l’échelon d’exigence supérieur.

Pour Arnaud De Lie, ce sera une première au départ de l’Omloop. Il n’avait pas disputé la course en 2022, lors de ses premiers mois dans le peloton professionnel. Rappelons, si besoin était, que la suite de son programme printanier sera bien chargée, en qualité et en quantité. Il enchaînera par Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Paris-Nice, Milan-Sanremo, Gand-Wevelgem, À Travers les Flandres, Paris-Roubaix et la Flèche brabançonne. Au soir du 12 avril, on saura si, oui ou non, le garçon aura déjà franchi un nouveau palier.