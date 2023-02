Mostafa, ex-otage, se confie sur France 2: «Le terroriste m’a tué à petit feu»

« 11 décembre 2018, 19h58. Je viens de déposer un client quand un homme s’engouffre dans ma voiture et me lance : Dépêche-toi de rouler, ma mère est malade. Son ton est menaçant, il transpire beaucoup, bouge dans tous les sens, me demande si je suis d’origine arabe et un bon musulman et m’avoue qu’il vient de commettre un attentat, qu’il a tué dix personnes. De sa doudoune, il retire son arme, me la plante dans les côtes : « Si tu fais le con, je t’allume. » Puis ajoute : À partir de maintenant, tu restes avec moi, c’est fini pour toi. Il crie sa haine du système, hurle qu’il veut éliminer les mécréants et terminer le travail… Je crois rêver et en même temps, je pense à me crasher contre un mur ou à percuter la première voiture de police que je croiserais, et je récite la prière avant de mourir. Lui continue de diriger notre circuit, qui dure plus d’un quart d’heure. Il m’avoue que le matin, les gendarmes ont fait une perquisition chez lui et ont trouvé une grenade. Le stress monte encore d’un cran, je scrute la masse sous sa veste ; j’en déduis qu’il a un gilet explosif. C’est sûr : si la police nous interpelle, elle va croire que je suis complice et on va tous exploser. Son arme pointée sur moi, j’attends la détonation qui m’explosera la cervelle.

« 20h12. Arrivé à 900m du commissariat, sa blessure à l’épaule le fait hurler de douleur, il m’ordonne de l’aider. Je parque la voiture mais laisse le contact. Il m’ordonne de descendre, c’est sûr il va m’exécuter là. Non. J’ouvre mon coffre en l’entendant – « si tu fais le malin, je te descends » – pour lui donner des mouchoirs et de l’eau. Je lui explique que je dois le laisser là ; mon collègue m’a appelé, il m’attend pour la course suivante. Lui me fait promettre que je ne le dénoncerai pas. Et là, je fonce au volant, j’accélère, grille des feux rouges, direction le commissariat. Je tambourine au volet, et explique que je viens d’être pris en otage par un type qui dit avoir commis un attentat. Je rentre, je le décris.